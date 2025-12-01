Μία οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος όταν ένας 29χρονος, ο οποίος έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, προκάλεσε τροχαίο δυστύχημα όταν έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στη Λούτσα, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και η 21χρονη κοπέλα του να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο πατέρας του 24χρονου, μίλησε σε εκπομπή του Star για το τραγικό περιστατικό. «Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Την άλλη μέρα το πρωί, επειδή έλειπα, ζω στην επαρχία, ήρθε ο αδερφός μου και με πήρε. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν με είχε ειδοποιήσει κανένας γιατί όλα τα άτομα είναι χτυπημένα. Η κοπέλα του κινδυνεύει, δεν ξέρουμε αν θα επανέλθε», είπε ο πατέρας.

Όπως δήλωσε, η πρώην σύζυγός του πήρε εξιτήριο, είναι σε χάλια κατάσταση, και η κόρη του το ίδιο, δεν μπορεί να κουνηθεί. «Είναι όλοι χάλια ψυχολογικά. Έχω ένα κορίτσι και τον Σωτηράκη μου. Ο Σωτηράκης, έφυγε, έκανε μεταπτυχιακό, ήταν στο Βέλγιο», είπε ακόμη πατέρας του 24χρονου.

«Δεν έμαθα τίποτα, ένας έπεσε πάνω στα παιδιά μου», ανέφερε σχετικά με το τι ξέρει για το περιστατικό που έκοψε ξαφνικά το νήμα της ζωής για τον γιο του.

Αναφορικά με το αν η οικογένεια του 29χρονου θύτη επικοινώνησε για να ζητήσει συγγνώμη, ανέφερε: «Ποιος να πάρει; Ποιος να πάρει; Και ψάξτε να βρείτε τι οικογένεια είμαστε. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Η γιαγιά του είχε κάνει δωρεές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

«Ένας άγγελος έφυγε», είπε κλείνοντας ο πατέρας του 24χρονου.

Ο 24χρονος είναι γόνος της οικογένειας “Leonidas” με τα διάσημα σοκολατάκια.

Η τραγική ειρωνία είναι ότι το θύμα είχε μεταβεί στην Ελλάδα από το Βέλγιο όπου και ο ίδιος φέρεται να εργάζεται στο εργοστάσιο που κατέχουν τα μέλη της οικογένειάς του στις Βρυξέλλες. Η γιαγιά του αλλά και η μητέρα του είναι μεταξύ των ιδιοκτητών της σοκολατοποιίας «Leonidas» που έχει περισσότερα από 1.000 καταστήματα ανά τον κόσμο.

Ο 29χρονος παραδέχτηκε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών

Ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος προκάλεσε το δυστύχημα, φέρεται να ομολόγησε στις Αρχές ότι είχε κάνει χρήση ουσιών πριν από το μοιραίο συμβάν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον 29χρονο εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν οδηγήσει, εκείνος απάντησε αρνητικά, αλλά παραδέχτηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το είδος τους.

Η ομολογία αυτή έδωσε αμέσως νέα διάσταση στην υπόθεση. Οι άνδρες της Αστυνομίας προχώρησαν άμεσα σε εξονυχιστική έρευνα του αυτοκινήτου του 29χρονου.

Η έρευνα ήταν τόσο λεπτομερής, που, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές «ξήλωσαν» κυριολεκτικά τα πάντα από το όχημα, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν ναρκωτικά κρυμμένα σε κάποιο σημείο.

Το βεβαρυμένο ποινικό μητρώο του 29χρονου

Το βεβαρυμένο ποινικό μητρώο του 29χρονου που κατηγορείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του 24χρονου στο φονικό τροχαίο στη Λούτσα είναι μεγάλο. Ο οδηγός είχε συλληφθεί τουλάχιστον πέντε φορές για πλήθος διαφορετικών αδικημάτων, ενώ εμπλέκεται σε υποθέσεις που εκτείνονται από το 2011 έως και το 2022.

Η πρώτη επαφή του με τις Αρχές καταγράφηκε το 2011, όταν απασχόλησε το Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδας μετά από καταγγελία για κλοπή μοτοσικλέτας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2015, συνελήφθη ξανά, κατηγορούμενος μαζί με άλλο άτομο για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Αργότερα την ίδια χρονιά, βρέθηκε ξανά με χειροπέδες, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν σε τυχαίο έλεγχο εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του μικρή ποσότητα ναρκωτικών.

Καρέ – καρέ η φονική πορεία του ΙΧ που «θέρισε» πεζούς