Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή που ένας 29χρονος οδηγός χτυπά σταθμευμένο αυτοκίνητο σε δρόμο της Λούτσας και στη συνέχεια πέφτει πάνω σε δεύτερο όχημα, σκοτώνοντας έναν 24χρονο που είχε έρθει στη χώρα για την ορκωμοσία της 21χρονης συντρόφου του, η οποία επίσης τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο.

Ήταν περίπου έξι λεπτά πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα, όταν το μπλε αυτοκίνητο με οδηγό τον 29χρονο κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Λούτσας. Η ξέφρενη πορεία του καταγράφηκε καρέ-καρέ.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται ότι ο 29χρονος χάνει τον έλεγχο του οχήματος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο εκτρέπεται από την πορεία του και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο τους όχημα.

Από την πρόσκρουση, ο 24χρονος εκσφενδονίζεται και χάνει ακαριαία τη ζωή του, μπροστά στα μάτια της μητέρας, της αδελφής του και της συντρόφου του, η οποία την επόμενη ημέρα θα έπαιρνε το πτυχίο της.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο, ο 29χρονος εκτελεί έναν επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει όχημα που βγαίνει από στενό, χωρίς όμως να μειώσει καθόλου την ταχύτητα. Το μπλε αυτοκίνητο προσκρούει αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, συνεχίζει την πορεία του και λίγα μέτρα πιο κάτω συγκρούεται με δεύτερο όχημα, προκαλώντας το θανατηφόρο τροχαίο, μέχρι να ακινητοποιηθεί τελικά καρφωμένο σε μάντρα αυλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος είχε μόλις φτάσει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο