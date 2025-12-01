Δέκα χιλιάδες λαμπάκια θα φωτίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 18:30, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στο Ίδρυμα.

Η τελετή φωταγώγησης θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του κτιρίου Διοίκησης, δίπλα στο άγαλμα του Αριστοτέλη, παρουσία του πρύτανη, καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη. Το ΑΠΘ καλεί φοιτητές, εργαζομένους και πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν στη γιορτινή εκδήλωση, η οποία αναμένεται να γεμίσει τον χώρο με φως και μουσική.

Το καλλιτεχνικό μέρος θα πλαισιώσουν οι χορωδίες «Τρισεύγενη Καλοκύρη» και «Γιάννης Μάντακας» του Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση της Εριφύλης Δαμιανού. Οι συμμετέχοντες θα απολαύσουν κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως ποντιακά, καστοριανά, κρητικά και ικαριώτικα, καθώς και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Παράλληλα, από τις 12:00 έως τις 19:30, θα λειτουργήσει χριστουγεννιάτικο Bazaar στον ίδιο χώρο. Φιλανθρωπικοί φορείς και ιδρύματα της Βόρειας Ελλάδας θα διαθέσουν συλλεκτικά αντικείμενα, με τα έσοδα να ενισχύουν τις κοινωνικές δράσεις τους.

Οι Πρυτανικές Αρχές καλούν την πανεπιστημιακή κοινότητα να στηρίξει την πρωτοβουλία, τονίζοντας: «Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε αυτές τις γιορτές πιο φωτεινές για όσους και όσες το έχουν ανάγκη».

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στις 19:00 με ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι, προσφέροντας σε όλους την ευκαιρία να μοιραστούν το πνεύμα των γιορτών σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.