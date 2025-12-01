Στο τραπέζι των συζητήσεων για το κυκλοφοριακό της Αθήνας βρίσκεται η πιθανότητα απαγόρευσης των βαρέων οχημάτων στον Κηφισό τις πρωινές ώρες, από τις 7 έως τις 10. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόκειται για μια ιδέα που εξετάζεται πιλοτικά, με στόχο να μειωθεί η συμφόρηση σε μια από τις πιο προβληματικές περιοχές της πρωτεύουσας.

Ο ίδιος εξήγησε ότι για να κατανοηθεί καλύτερα το πρόβλημα, χρησιμοποιούνται drones που καταγράφουν πόσα οχήματα κινούνται και πόσο χώρο καταλαμβάνουν. Τα οφέλη του μέτρου φαίνονται ξεκάθαρα, λιγότερα βαρέα οχήματα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό τις ώρες αιχμής. Ταυτόχρονα όμως, όπως παραδέχεται, το κυκλοφοριακό θα επανεμφανίζεται αμέσως πριν και μετά το διάστημα απαγόρευσης, δημιουργώντας νέες προκλήσεις.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν αφορά μόνο την κίνηση των δρόμων, αλλά και τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, αν ζητηθεί από εταιρείες να διαθέσουν προσωπικό πολύ νωρίς το πρωί για τις παραδόσεις, το κόστος αυξάνεται και πιθανότατα θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές. «Εγώ είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε αλλά όταν ζητάς από επιχειρήσεις να έχουν υπάλληλο τα ξημερώματα, αυξάνουν το κόστος και πού θα το μετακυλήσουν; Στο ράφι. Είναι μια λύση αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο τι συνέπειες θα φέρει».

Τέλος, σημείωσε ότι στον Δήμο Αθηναίων το ωράριο τροφοδοσίας είναι από τις 9:00 έως τις 21:00 και ότι το διάστημα μέχρι τις 10 το πρωί μπορεί να λειτουργήσει, αρκεί να υπάρχει συνεργασία όλων των πλευρών. Το δύσκολο κομμάτι παραμένει μετά τις 10, όταν τα οχήματα είναι πολλά και τα προβλήματα πιο σύνθετα.