Νέοι πρόεδροι σε 51 Δικηγορικός Συλλόγους στη χώρα αναδείχθηκαν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, ενώ σε άλλους εννέα συλλόγους θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές.

Παράλληλα, στους τρεις μεγάλους Συλλόγους, της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και του Πειραιά οι εκλογές συνεχίζονται και σήμερα, δεύτερη μέρα και αργά το βράδυ θα κριθεί αν θα οδηγηθούν σε β΄ γύρο την ερχόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα από τον πρώτο γύρο εξελέγησαν 51 πρόεδροι στους Δικηγορικούς Συλλόγους:

Αγρινίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ (έλαβε το 100% των ψήφων)

Αλεξανδρούπολης: ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΤΣΙΔΟΥ (100%)

Αμαλιάδας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (100%)

Άμφισσας: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΗΤΤΑ (100%)

Άρτας: ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)

Βέροιας: ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΟΒΙΚΗΣ (53,33%)

Βόλου: ΑΡΓΥΡΩ (ΕΡΤΖΗ) ΧΡΥΣΟΧΟΥ (57,65%)

Ιωαννίνων: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ (100%)

Γρεβενά: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (100%)

Γύθειο: ΑΝΘΗ ΜΠΑΛΙΤΣΑΡΗ (100%)

Δράμας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ (100%)

Έδεσσας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (100%)

Ευρυτανίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ (100%)

Ζακύνθου: ΙΩΑΝΝΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (100%)

Ηλίας: ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΕΒΟΥΔΑ(76,79%)

Ηρακλείου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (51,33%)

Θεσπρωτίας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΛΛΑΣ (59,74%)

Γιαννιτσών: ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΝΑΣΚΟΣ (50,59%)

Καβάλας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ (68,47%)

Καλαβρύτων: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (61,54%)

Καλαμάτας: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ (93,44%)

Καρδίτσας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ (57,78%)

Καστοριάς: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΟΣ (100%)

Κέρκυρας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ (58,89%)

Κεφαλονιάς: ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ (100%)

Κιλκίς: ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΤΟΓΛΟΥ (81,71%)

Κοζάνης: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ (72,69%)

Κυπαρισσίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (100%)

Κως: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ (100%)

Λαμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (66,98%)

Λασιθίου: ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ (100%)

Λειβαδιάς: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΙΝΙΟΥ (55,56%)

Λευκάδας: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ (53,45%)

Μεσολογγίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (100%)

Μυτιλήνης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (51,45%)

Νάξου: ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ (100%)

Ξάνθης: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ (100%)

Ορεστιάδας: ΑΝΝΑ ΜΕΜΕΤΖΗ (100%)

Πρέβεζας: ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (100%)

Ρεθύμνου: ΘΩΜΑΣ ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ (100%)

Ροδόπης: ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ (53,70%)

Σάμου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΑΚΗΣ (100%)

Σερρών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΠΟΓΛΟΥ (100%)

Σπάρτης: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (100%)

Σύρου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΦΛΗΣ (56,32)

Τρικάλων: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ (52,94%)

Τρίπολης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ (57,84%)

Φλώρινας: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ (100%)

Χαλκίδας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ (100%)

Χαλκιδικής: ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ (55,04%)

Χίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΓΕΣ (50,55%)

Δεύτερος γύρος

Την ερχόμενη Κυριακή θα μονομαχήσου. για την προεδρία στους εξής δικηγορικός σύλλογος:

Αιγίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ 35,71% – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 35,71%

Θήβας: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 36,62% – ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΝΑΡΑ – ΜΑΥΡΑΚΗ 35,21%

Κατερίνης: ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΤΡΙΜΠΑ 42,37%- ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 41,10%

Κορίνθου: ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 39,58%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ 34,03%

Λάρισας: ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ 47,46%- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 30,51%

Ναυπλίου: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ 40,87%- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ 25,48%

Πάτρας: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 31,30%- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 21,91%

Ρόδου: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΒΕΝΑΚΗΣ 42,12%- ΣΤΕΡΓΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 41,87%

Χανιών: ΑΓΑΠΗ ΜΙΚΡΟΥ 46,53%- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 28,03%

Φυσικά, αναμένονται τα σημερινά αποτελέσματα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά.