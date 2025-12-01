Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA στην ΕΛ.ΑΣ. έφθασε στις 5 Νοεμβρίου πληροφορία, για συνεργό της 46χρονης στη δολοφονία.

Η ίδια άλλωστε απολογούμενη στον ανακριτή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όχι μόνο κάποιοι να γνώριζαν τα όσα έκανε και να την κάλυπταν, αλλά να είχε και συνεργούς στο δολοφονικό χτύπημα. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, κάποια στιγμή απολογούμενη ζήτησε να αφήσουν ήσυχα τα παιδιά του συζύγου της, χωρίς να έχει δεχθεί σχετική ερώτηση για εκείνα.

Αρχικά ο ανακριτής της επεσήμανε, ότι στην ομολογία της στην Αστυνομία έχει περιγράψει με λεπτομέρειες, τι έχει γίνει και ενώπιον του ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται. «Θυμάμαι μέχρι το σημείο που πήγα με το αυτοκίνητό μου και πάρκαρα δίπλα από το σπίτι της πεθεράς μου. Ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και το σκεφτόμουν να το κάνω. Ληστεία ήθελα να κάνω. Το τι έγινε μετά, δεν το θυμάμαι. Οι αστυνομικοί ήταν σίγουροι, ότι το έχω κάνει εγώ, οπότε ό,τι μου έλεγαν, το επαναλάμβανα» απάντησε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείσα δε από τον ανακριτή, μήπως καλύπτει κάποιον, απάντησε: «Δεν καλύπτω κανέναν, αφήστε τα παιδιά απ’ έξω. Τα αγαπάω σαν μάνα τους. Μόνη μου πρέπει να το έκανα». Εν τω μεταξύ, η υπεράσπιση της 46χρονης ζήτησε να γίνει λεπτομερής ανάλυση στο ηχητικό ντοκουμέντο, προκειμένου να ελεγχθεί ποιος ή ποιοι ήλεγχαν τις κάμερες του σπιτιού και να ταυτοποιηθούν οι φωνές που ακούγονται σ’ αυτό.

Η ανώνυμη καταγγελία για συνεργό της 46χρονης

Το Live News αποκάλυψε, ότι ένας αστυνομικός ανέφερε, πως στις 5 Νοεμβρίου είχε φτάσει στις Αρχές πληροφορία, για έναν άνδρα που συμμετείχε στην δολοφονία. «Στην υπηρεσία μας περιήλθε μια πληροφορία, σύμφωνα με την οποία ένας Ρομά που χρησιμοποιεί συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου, συμμετείχε στην δολοφονία της 75χρονης από τη Σαλαμίνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε ακόμη: Αποκαλύψεις σοκ για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: Η 75χρονη ξεψύχησε λέγοντας το «πάτερ ημών»https://www.tanea.gr/2025/11/25/greece/apokalypseis-sok-gia-to-egklima-sti-salamina-i-75xroni-ksepsyxise-legontas-to-pater-imon/

Οι ισχυρισμοί της 46χρονης

Σε κάθε περίπτωση, η 46χρονη μέχρι να ομολογήσει στους αστυνομικούς έπαιζε για 25 μέρες θέατρο. Ακόμη και μέσα στο ίδιο το σπίτι του θύματος, τη στιγμή που η κόρη της 75χρονης αντίκριζε για πρώτη φορά τη σορό της νεκρής μητέρας της. «Πήγα προς το δωμάτιό της και τα είδα όλα ανακατεμένα. Αρχικά δεν είδα τη μαμά μου. Είδα όμως μια λίμνη αίματος. Όταν παρατήρησα καλύτερα, την είδα τυλιγμένη με σεντόνια και πάπλωμα, σαν κουβάρι. Ήταν δίπλα από το κρεβάτι, στη μεριά που κοιμάται. Άνοιξα το κουβάρι και είδα το κεφάλι της μαμάς μου μέσα στα αίματα. Φορούσε το νυχτικό της. Άρχισα να φωνάζω “βοήθεια” και κάλεσα το “100”» περιέγραψε η κόρη του θύματος.

Για τρεις και πλέον εβδομάδες η 46χρονη εμφανιζόταν οργισμένη, όταν κάποιοι έμπαιναν σε σκέψεις για την ίδια. Μετά την ομολογία, η κόρη της 75χρονης άρχισε να συνδυάζει εικόνες, που είχε δει, με τα δραματικά γεγονότα που προηγήθηκαν. Η 46χρονη έχει προφυλακιστεί, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν τις έρευνες, προκειμένου να πέσει άπλετο φως σε κάθε πτυχή της υπόθεσης.