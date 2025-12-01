Στις 12 Ιανουαρίου 2026, όλα τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης που είναι μέλη της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας ΚΔΒΜ ανοίγουν ταυτόχρονα τις πόρτες τους σε κάθε πολίτη 25-50 ετών που νιώθει πως χρειάζεται μια νέα αρχή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ημέρα Επανεκκίνησης-Restart Day είναι μια πανελλήνια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να στηρίξει όσους αναζητούν κατεύθυνση, εργασία, αυτοπεποίθηση και μια πιο καθαρή εικόνα του επαγγελματικού τους μέλλοντος.

Την ίδια ημέρα, σε όλη τη χώρα, σε όλα τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης μέλη της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας ΚΔΒΜ θα προσφέρονται εντελώς δωρεάν:

– δημιουργία ή αναβάθμιση επαγγελματικού βιογραφικού,

– συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού,

– τεστ επαγγελματικών δεξιοτήτων,

– προσωπική ενδυνάμωση και καθοδήγηση,

– συμμετοχή σε τουλάχιστον 10 σεμινάρια ενδυνάμωσης και

– ένα ξεκάθαρο πλάνο για το επόμενο βήμα.

Η πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσμονδίας ΚΔΒΜ, Λαμπρίνα Κακιούζη, δήλωσε:

«Ο προσανατολισμός σας είναι δική μας ευθύνη. Είναι καθήκον μας να σταθούμε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που θέλει να ξανασηκωθεί, να δει τις δυνατότητές του και να πάει μπροστά. Στις 12 Ιανουαρίου, δεν ανοίγουμε απλώς τα ΚΔΒΜ – ανοίγουμε δρόμους».

Γιατί γίνεται αυτή η πρωτοβουλία; Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «αυτή η πρωτοβουλία γίνεται γιατί χιλιάδες πολίτες σήμερα αισθάνονται χαμένοι, γιατί πολλοί έχουν δεξιότητες που δεν γνωρίζουν ότι έχουν, γιατί η αγορά εργασίας αλλάζει γρήγορα και γιατί κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μένει μόνος του, όταν προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του».

Κάλεσμα προς εταιρείες και φορείς

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η Ομοσπονδία απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε εταιρείες και θεσμικούς φορείς να στηρίξουν την προσπάθεια με υποστηρικτική επιστολή και παραχώρηση λογοτύπου για την καμπάνια. Κάθε συμμετοχή είναι μια φωνή δύναμης προς την κοινωνία».

Πού θα γίνει; Σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης μέλος της Ομοσπονδίας, από την ηπειρωτική Ελλάδα μέχρι τα νησιά. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή, δωρεάν και χωρίς προϋποθέσεις.

«Η Ημέρα Επανεκκίνησης δεν είναι απλώς μια δράση. Είναι μια υπόσχεση: να μην μείνει κανείς μόνος του, να δοθεί χώρος, στήριξη και κατεύθυνση. Να ανοίξουν δρόμοι εκεί που σήμερα υπάρχει αβεβαιότητα. Στις 12 Ιανουαρίου ξεκινάμε μαζί. Έλα, όπως είσαι, φεύγεις πιο δυνατός», είναι το μήνυμα που στέλνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης.