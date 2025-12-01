Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ύψους 409 ευρώ μπορούν να λάβουν οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, δεν δικαιούνται σύνταξη από κανέναν φορέα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 93 του νόμου 4387/2016.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, με την αύξηση των κύριων συντάξεων, αυξήθηκε και η κατώτατη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ. Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν λαμβάνουν καμία άλλη σύνταξη ή παροχή από την Ελλάδα ή το εξωτερικό άνω των 360 ευρώ.

Το ποσό της σύνταξης για τους ανασφάλιστους υπερήλικες διαμορφώθηκε στα 409,13 ευρώ και θα αυξάνεται στο μέλλον ανάλογα με τις ετήσιες αυξήσεις των κύριων συντάξεων.

Απόφαση του ΣτΕ για τους δικαιούχους

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με πρόσφατη απόφασή του, έκρινε ότι δικαίωμα στη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ έχουν και όσοι δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα λόγω οφειλών. Η απόφαση αυτή διευρύνει σημαντικά τον κύκλο των δικαιούχων, προσφέροντας οικονομική στήριξη σε πολίτες που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από τη σχετική παροχή.

Διαβάστε ακόμα: