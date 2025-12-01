Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο πλαίσιο για τους ελαιοκαλλιεργητές σχετικά με τη Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς (ΔΣΕ) και το Ελαιοκομικό Μητρώο. Αν και η υποχρέωση υποβολής της ΔΣΕ μετατέθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026, παραγωγοί που έχουν ενημερωμένο μητρώο και δεν αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα μπορούν να υποβάλουν δήλωση ήδη από φέτος.

Υποχρεωτική δήλωση ακόμα και χωρίς συγκομιδή

Όποιος διαθέτει ελαιόδεντρα, ακόμη και αν δεν πραγματοποιεί συγκομιδή για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να υποβάλει μηδενική ΔΣΕ. Η υποχρέωση αφορά όλους τους παραγωγούς, ανεξαρτήτως παραγωγής.

Πώς γίνεται η δήλωση και τι χρειάζεστε

Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (gov.gr) με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Βήματα διαδικασίας:

Σύνδεση στο gov.gr και επιλογή υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Ελιάς».

Συμπλήρωση στοιχείων παραγωγού και καταχώρηση των αγροτεμαχίων.

Αναγραφή ποσότητας ελαιοκάρπου και ελαιοτριβείου/μονάδας μεταποίησης που παραδόθηκε.

Η δήλωση γίνεται από την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31 Μαΐου του επόμενου έτους.

Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση:

Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ παραγωγού.

Ποικιλία ελιάς (π.χ. Κορωνέικη, Χαλκιδικής κ.λπ.).

Δεκατραψήφιος κωδικός «ελαιοτεμαχίου» από το Μητρώο.

Αν η παραγωγή προέρχεται από περισσότερα αγροτεμάχια, η ποσότητα για κάθε ένα.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Οι κυρώσεις για μη υποβολή δήλωσης θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου 2027 (ΥΑ 77979/21-3-2025, ΦΕΚ 5744 Β).

Σημαντική εξαίρεση: Παραγωγοί με λιγότερα από 20 δέντρα δεν υπόκεινται σε πρόστιμα, παρότι πρέπει να τα δηλώσουν.

Σύνδεση ΔΣΕ και Ελαιοκομικού Μητρώου

Η ΔΣΕ συνδέεται απευθείας με το Ελαιοκομικό Μητρώο. Για να υποβληθεί η δήλωση, το μητρώο πρέπει να είναι ενημερωμένο. Οι δηλώσεις στο Μητρώο γίνονται μέσω των ΔΑΟΚ, με δυνατότητα αποστολής δικαιολογητικών και ηλεκτρονικά.

Μερικές ΔΑΟΚ αντιμετωπίζουν προσωρινά τεχνικά προβλήματα, οπότε οι αιτήσεις τηρούνται στο αρχείο μέχρι να λυθούν τα ζητήματα.