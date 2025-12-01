Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου 2025, οι δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους τις προγραμματισμένες πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ, συνολικού ύψους περίπου 81,8 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περισσότερους από 94.000 πολίτες.

Οι πληρωμές εμφανίζονται συνήθως στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ οι επίσημες ημερομηνίες καταβολής είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάθε οργανισμού.

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 3 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

– στις 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

– από 1 έως 5 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Επιπλέον, εντός της εβδομάδας καταβάλλονται διάφορες παροχές και αποζημιώσεις, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας και εφάπαξ βοηθήματα για όσους έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

Ορισμένες πληρωμές της ΔΥΠΑ (ανεργίας, προγραμμάτων απασχόλησης ή «Σπίτι μου») συνεχίζουν να εκτελούνται κανονικά με βάση το ήδη αναρτημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Ειδικότερα από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

– 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.