Ο Φάνης Τερζόπουλος, παραγωγός ακτινιδίων Κατερίνη, μίλησε για τις τιμές των ακτινιδίων.

«Ποικίλουν οι τιμές, παίζει ρόλο συνήθως η ποιότητα, η ζήτηση. Για την φετινή περίοδο, τα ακτινίδια σε μια γενική εικόνα στην περιοχή μας κινήθηκαν στα 0,90 ευρώ. Κάποιοι παραγωγοί που είχαν καλύτερες ποιότητες έφτασαν και στο 1 ευρώ. Οι υποδεέστερες ποιότητες έπεσαν στα 80-95 λεπτά. Είναι σε συνάρτηση με την ζήτηση και την ποιότητα», είπε αρχικά.

Για το γεγονός ότι στο ράφι είναι περί τα 3,20 ευρώ: «Μου φαίνεται υπέρογκη η διαφορά αυτή. Μπορώ να δικαιολογήσω κάτι σχετικά με το κόστος ενέργειας, αλλά και για την αλυσίδα που θα πάρει το προϊόν, θα το μεταφέρει, θα το τυποποιήσει θα το συντηρήσει σε κάποιους ψυκτικούς θαλάμους. Όλο αυτό το κόστος εκτοξευτεί το κόστος και φτάνει ακριβό στο καλάθι του καταναλωτή».

Ακτινίδια: Η τιμή παραγωγού

Από 0,80€ έως 1€

Διαβάστε ακόμη: