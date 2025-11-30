Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από το βράδυ παρόμοια φαινόμενα θα εμφανιστούν και στο Ιόνιο.

Τοπικές ομίχλες

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν και τοπικές ομίχλες που ενδέχεται να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις.

Ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι στα πελάγη

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, με τα νότια τμήματα να φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ νωρίς το πρωί.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή άνοδο, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα βορειοδυτικά τους 12 με 13, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 19 με 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με ανέμους μεταβλητούς 2 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ το πρωί, που στη συνέχεια θα εξασθενήσουν, και θερμοκρασία από 6 έως 14 και τοπικά 15 βαθμούς Κελσίου.

Τάση επόμενων ημερών

Την Τρίτη το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει σταθερό και παρόμοιο, ωστόσο από τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται ένα νέο σύστημα από τα δυτικά που θα φέρει εκτεταμένες βροχές από την Τρίτη προς Τετάρτη. Το υγρό σκηνικό φαίνεται πως θα διατηρηθεί έως και το τέλος της εβδομάδας, επηρεάζοντας τις περισσότερες περιοχές της χώρας.