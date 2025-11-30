Το αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai INSTER βραβεύτηκε με το Χρυσό Τιμόνι από το AUTO BILD & BILD am SONNTAG* στην κατηγορία «Οχήματα κάτω των 25.000€», μια ιδιαίτερα σημαντική, ταχέως αναπτυσσόμενη και εξαιρετικά ανταγωνιστική κατηγορία της γερμανικής αγοράς.

Η διάκριση αυτή στα βραβεία “Golden Steering Wheel” υπογραμμίζει αυτό που έχει επίσης πείσει τους Γερμανούς οδηγούς : το Hyundai INSTER είναι το μικρό αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τις καλύτερες πωλήσεις στη Γερμανία φέτος. Με την μεγάλη πρακτικότητά του στην καθημερινότητα, τους γενναιόδωρους χώρους και την εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης ήταν σαφώς ανώτερο από τους ανταγωνιστές του και εντυπωσίασε τους έμπειρους συντάκτες σε όλες τις κατηγορίες.