Ένας άνδρας δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στην Ιαπωνία ενώ χρησιμοποιούσε δημόσια τουαλέτα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης την Παρασκευή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Γκούνμα, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Νουμάτα, βόρεια του Τόκιο. Θύμα ήταν ένας 69χρονος φύλακας, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από την αρκούδα την ώρα που έβγαινε από την τουαλέτα.

Σύμφωνα με την τηλεοπτική εταιρεία NGK, ο άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα στο πόδι του, έπειτα από σύντομη πάλη με το ζώο, το οποίο είχε ύψος περίπου 1 έως 1,5 μέτρο.

Ο φύλακας κατέθεσε στην αστυνομία ότι είδε την αρκούδα να «κρυφοκοιτάζει μέσα» καθώς έβγαινε από την τουαλέτα. Όταν το ζώο του επιτέθηκε, εκείνος έπεσε προς τα πίσω και προσπάθησε να αμυνθεί κλωτσώντας το.

Η αρκούδα τελικά απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ ο άνδρας, τραυματισμένος στο δεξί πόδι, κατάφερε να φτάσει στο κοντινό αστυνομικό τμήμα για να αναφέρει το περιστατικό.

Το συμβάν αυτό έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την εισβολή άλλης αρκούδας σε παντοπωλείο της ίδιας περιοχής. Τότε, το ζώο είχε επιτεθεί σε άτομο στο πάρκινγκ, ακινητοποιώντας έναν πελάτη στο έδαφος και προκαλώντας ζημιές στους πάγκους με τα τρόφιμα.

