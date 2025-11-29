Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα ευρεία επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες, σύμφωνα με δήλωση του ουκρανού υπουργού Εξωτερικών. Ο ίδιος τόνισε ότι η Μόσχα συνεχίζει «να σκοτώνει και να καταστρέφει» ενώ διεθνώς γίνονται συζητήσεις για ειρηνευτικά σχέδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Αντρίι Σίμπιχα ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι «η Ρωσία εκτόξευσε δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς, καθώς και περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναντίον κατοικιών, του ενεργειακού δικτύου και κρίσιμων υποδομών».

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, ενώ οι αρχές προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να αποτρέψουν νέες απώλειες.