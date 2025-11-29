Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μοιράστηκε μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών μέσω ανάρτησής της στο Χ, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για τον εορτασμό μακριά από την πατρίδα.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η Γκιλφόιλ, επισημαίνοντας τη ζεστή ατμόσφαιρα της αμερικανικής κοινότητας στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η πρέσβης σημείωσε ότι την Πέμπτη είχε την τιμή να φιλοξενήσει δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών προς τιμήν των Αμερικανών Πεζοναυτών. Όπως τόνισε, η υπηρεσία και η αφοσίωσή τους αποτελούν υπενθύμιση της δύναμης και του πνεύματος της Αμερικής, «ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο».

«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές», πρόσθεσε η Γκιλφόιλ, ολοκληρώνοντας το μήνυμά της με λόγια ευγνωμοσύνης και στήριξης προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.