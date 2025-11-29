Με έντονο παλμό γιορτάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας η 28η Νοεμβρίου, εθνική εορτή για την ανεξαρτησία της Αλβανίας.

Εκατοντάδες πολίτες αλβανικής καταγωγής που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

Όπως καταγράφεται στα πλάνα του Orange Press, οι κεντρικοί δρόμοι γύρω από την πλατεία γέμισαν με αυτοκίνητα, οι οδηγοί και οι επιβάτες των οποίων κόρναραν ρυθμικά και ανέμιζαν μεγάλες σημαίες της Αλβανίας μέσα από τα παράθυρα και τις οροφές των οχημάτων.

Χοροί και συνθήματα

Το πλήθος, αποτελούμενο κυρίως από νέους αλλά και οικογένειες με μικρά παιδιά, συγκεντρώθηκε τόσο στην πλατεία όσο και απέναντι από τη Βουλή. Υπό τους ήχους δυνατής παραδοσιακής μουσικής, στήθηκαν κυκλικοί χοροί, ενώ κυρίαρχο ήταν το κόκκινο χρώμα της αλβανικής σημαίας με τον μαύρο δικέφαλο αετό.

Η ιστορική επέτειος

Η 28η Νοεμβρίου αποτελεί ορόσημο για τη γειτονική χώρα, καθώς είναι γνωστή ως «Ημέρα της Σημαίας» -γι’ αυτό και έχει βασικό ρόλο το σύμβολο- και σηματοδοτεί την επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έγινε στον Αυλώνα στις 28 Νοεμβρίου του 1912.