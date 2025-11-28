Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι ο επικεφαλής του προσωπικού του, Αντρίι Γερμάκ, υπέβαλε την παραίτησή του εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς.

Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς έκαναν έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ το πρωί της Παρασκευής. Ο ίδιος δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές. Είπε ακόμη ότι οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς έκαναν έρευνα στο διαμέρισμά του. «Οι ερευνητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο», δήλωσε ο Γέρμακ μέσω Telegram. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως».

Υπενθυμίζεται ότι οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Ζελένσκι, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε νωρίτερα μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO) πραγματοποίησαν τις έρευνες νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Ο Ζελένσκι έχει δεσμευτεί να εξαλείψει τη διαφθορά εν μέσω του μεγάλου σκανδάλου που έχει κατακλύσει την κυβερνητική ελίτ της χώρας, με το σκάνδαλο να απειλεί να υπονομεύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

