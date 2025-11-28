Μια ευκαιρία να φτάσει στους 10 βαθμούς, να «καθαρίσει» μια ομάδα στα μέτρα του και να στείλει μήνυμα προκρισης σε μια βραδιά που όλα έδειχναν πως το παιχνίδι ήταν δικό του να το διαχειριστεί. Το 1-1, όμως, ήρθε «κρύο». Ήρθε με τον τρόπο που πειράζει περισσότερο: όταν νιώθεις ανώτερος, όταν έχεις τον έλεγχο, όταν ξέρεις ότι μπορούσες – και έπρεπε – να κάνεις κάτι παραπάνω.

Δεν σημαίνει φυσικά ότι ο ΠΑΟΚ χάνει τη μάχη της πρόκρισης. Καμία σχέση. Το διπλό στη Λιλ εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρό χαρτί του, αυτό που τον κρατά μέσα στο κόλπο και του επιτρέπει να αναπνέει ακόμη και μετά από δύο ισοπαλίες στην Τούμπα απέναντι σε Μακάμπι και Μπραν. Όμως, όσο κι αν η βαθμολογία παραμένει ανοιχτή, η πραγματικότητα είναι ότι οι χαμένες εντός έδρας νίκες αφήνουν πίσω τον ΠΑΟΚ σε έναν όμιλο που θα μπορούσε να τον έχει δει πολύ ψηλότερα.

Το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν καταστροφή. Ήταν όμως μια προειδοποίηση. Ήταν ένα reminder ότι στην Ευρώπη, όταν δεν «καθαρίζεις» τα ματς που πρέπει, αυτά γυρίζουν. Και μπορεί να μη χάθηκε ο πόλεμος, αλλά η μάχη χάθηκε με τρόπο που πονάει. Και πονάει γιατί ήταν απολύτως αποτρέψιμη.

Ο δρόμος, όμως, δεν σταματά εδώ. Αντίθετα, τώρα αρχίζουν τα πραγματικά δύσκολα. Μέχρι να φτάσει στη Βουλγαρία για τον τελικό –ουσιαστικά– κόντρα στην Λουντογκόρετς, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τρεις αναμετρήσεις που μπορούν να καθορίσουν τόσο τη δυναμική όσο και την ψυχολογία του. Πρώτα η Λιβαδειά, ένα παιχνίδι πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο ίσως φαίνεται. Ο Λεβαδειακός παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει συνοχή, και το πρόγραμμα της αγωνιστικής καθιστά το ματς ακόμα πιο κομβικό. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν επιτρέπουν λάθη, ειδικά όταν κουβαλάς μια ευρωπαϊκή «στραβή».

Και αμέσως μετά, δύο ντέρμπι μέσα σε τέσσερις μέρες με τον Άρη. Κύπελλο και πρωτάθλημα. Δύο ματς που δεν χαρίζουν ανάσα, που απαιτούν χαρακτήρα, βάθος, καθαρό μυαλό και αντοχή. Δύο ματς που μπορούν να αλλάξουν τον αέρα γύρω από τον ΠΑΟΚ – είτε θετικά, είτε αρνητικά.

Το 1-1 με την Μπραν ήταν μια απώλεια, ναι. Ήταν όμως και μια υπενθύμιση ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένταση, καθαρότητα και αποφασιστικότητα σε κάθε στιγμή. Μια μάχη χάθηκε. Ο πόλεμος όχι. Και ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του αρκετές αποδείξεις να δώσει, αλλά και αρκετές ευκαιρίες να ξαναπάρει τον έλεγχο της μοίρας του.

Αυτό που κάνει το αποτέλεσμα με την Μπραν ακόμη πιο ενοχλητικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε στιγμές που έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Είχε κατοχή, είχε ρυθμό, είχε την αίσθηση πως αργά ή γρήγορα θα βρει τον τρόπο να «λυγίσει» έναν αντίπαλο που ναι μεν είναι σοβαρός και πειθαρχημένος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τρομάζει. Κι όμως, για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό βράδυ στην Τούμπα, δεν κατάφερε να δείξει την επιθετική συνέπεια και την αποτελεσματικότητα που έχει σε άλλα ματς. Αυτό είναι ένα καμπανάκι, όχι για να έρθει πανικός, αλλά για να υπάρξει εγρήγορση.

Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να μπαίνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Τούμπας χωρίς το ένστικτο του «πρέπει». Χωρίς αυτό το κάτι παραπάνω που σε κάνει να καθαρίζεις τα ματς που είναι στα μέτρα σου. Κι επειδή η ομάδα του Λουτσέσκου έχει αποδείξει πολλάκις ότι μπορεί να παίξει μεγάλο ποδόσφαιρο, τέτοια βράδια μοιάζουν περισσότερο με αυτοϋπονόμευση παρά με πραγματικό πρόβλημα ποιότητας. Η ποιότητα υπάρχει — αυτό που λείπει μερικές φορές είναι η διαχείριση, η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα στο τελευταίο τρίτο.

Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι έχει ακόμη δρόμο. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πως μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο, έχει πάρει αποτελέσματα σε έδρες πολύ ισχυρών αντιπάλων, και έχει στην επίθεσή του παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αν αυτή η ομάδα βρει ξανά την ευρωπαϊκή της σκληράδα και συνδυάσει την ποιότητα με την ένταση, μπορεί όχι απλώς να προκριθεί, αλλά να χτίσει και κάτι μεγαλύτερο.

Το ζητούμενο τώρα είναι να μη χαθεί η συγκέντρωση. Η Λιβαδειά, τα δύο ντέρμπι με τον Άρη και η Βουλγαρία θα δείξουν πολλά για το χαρακτήρα και την αντοχή αυτής της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια σειρά προκλήσεων που μπορούν να τον δυναμώσουν, αρκεί να διαχειριστεί σωστά το χθεσινό «στραβοπάτημα». Διότι στο τέλος της ημέρας, η μάχη της Τούμπας χάθηκε, αλλά ο πόλεμος είναι ορθάνοιχτος — και ο ΠΑΟΚ έχει όλα τα φόντα για να τον κερδίσει.