Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στη λεωφόρο Θηβών, όταν σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ο νεαρός εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA: «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ, αντήχησε σε ολόκληρη τη Θηβών».

Ο μοτοσικλετιστής εκτινάχθηκε στον αέρα

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ο οδηγός του σκούτερ σηκώθηκε στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα, σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με άλλον μάρτυρα, «το περιπολικό βγήκε από το STOP. Ο νεαρός κινούταν κανονικά, του έκαναν κάποιο σήμα αλλά δεν σταμάτησε και έπεσε πολύ άσχημα».

Οι αστυνομικοί που επέβαιναν στο περιπολικό έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ασθενοφόρο χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο σημείο του ατυχήματος.