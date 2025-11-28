Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28/11) στην περιοχή της Βάθειας στην Εύβοια, όταν ένα επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες.

Το περιστατικό σήμανε άμεσο συναγερμό στις Αρχές, καθώς το όχημα έφερε σύστημα υγραερίου. Ευτυχώς, κατά τη στιγμή της εκδήλωσης της πυρκαγιάς το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο και στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν επιβάτες, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν τα χειρότερα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, όπως μεταδίδει το eviathema.gr. Η απουσία επιβαινόντων επέτρεψε στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο έργο της κατάσβεσης και στην ασφάλεια του γύρω χώρου.

Η κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλιβερίου ήταν ακαριαία. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα επανδρωμένα με τρεις πυροσβέστες, οι οποίοι ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε προσωπικά ο Προϊστάμενος του ΠΚ Αλιβερίου, Υποπυραγός Μαρίνος Γεώργιος, ο οποίος βρέθηκε στο πεδίο ως επικεφαλής. Χάρη στις γρήγορες και στοχευμένες ενέργειες του κλιμακίου, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, αποτρέποντας τον κίνδυνο έκρηξης λόγω του καυσίμου.