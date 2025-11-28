Από σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς–Κιάτο), με ώρα αναχώρησης 22:14, θα τερματίζει προσωρινά στο Ζευγολατιό αντί για το Κιάτο.

Η αλλαγή οφείλεται σε τεχνικές εργασίες στο σιδηροδρομικό δίκτυο που εκτελεί ο ΟΣΕ, διαχειριστής της υποδομής των Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, το τμήμα της διαδρομής από το Ζευγολατιό έως το Κιάτο θα εκτελείται με λεωφορεία της εταιρείας, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες.

