Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο πλοίο του αμερικανικού στόλου, επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος βρίσκεται στην Καραϊβική στο πλαίσιο περιοδείας του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Πενταγώνου στην πλατφόρμα Χ, η οποία συνοδεύεται από βίντεο, ο Χέγκσεθ διακρίνεται να χαιρετά αξιωματικούς και μέλη του πληρώματος. Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας μετέφερε επίσης τις ευχές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει στην περιοχή ισχυρή στρατιωτική δύναμη, με τη συμμετοχή του USS Gerald R. Ford, πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, γεγονός που έχει εντείνει την ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Επιχειρήσεις κατά των καρτέλ και αυξανόμενη ένταση

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με τουλάχιστον 83 νεκρούς.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του ότι διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ. Νωρίτερα φέτος, η αμερικανική κυβέρνηση διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Αντιδράσεις από το Καράκας και αντιφατικά μηνύματα από τον Τραμπ

Το Καράκας απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να ελέγξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας. Έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA, δεν αποκλείει στρατιωτική επέμβαση, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει πρόθυμος να συνομιλήσει απευθείας με τον Μαδούρο.