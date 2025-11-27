Αίσιο τέλος παίρνει η υπόθεση ανανέωσης του συμβολαίου του Βινίσιους με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά τη νίκη της ομάδας επί του Ολυμπιακού με 4-3 στο «Γ. Καραϊσκάκης», οι δύο άνδρες αποχώρησαν αγκαλιασμένοι, εικόνα που σχολιάστηκε ευρέως από τα ισπανικά ΜΜΕ.

Τα δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι Αλόνσο και Βινίσιους αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τις διαφορές τους και να ξεπεράσουν τα προβλήματα των τελευταίων εβδομάδων. Η «Mundo Deportivo» σημειώνει ότι αυτή η αναθέρμανση της σχέσης φαίνεται να επηρεάζει και τις συζητήσεις για το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, ο οποίος φέρεται πλέον έτοιμος να υπογράψει τη διετή επέκταση μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Αρχικά, ο Βινίσιους ζητούσε υψηλότερες αποδοχές για να συμφωνήσει, αλλά πλέον εμφανίζεται πιο διαλλακτικός. Με την παρέμβαση του προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, οι οικονομικές απαιτήσεις του έχουν μειωθεί και οι δύο πλευρές προχωρούν προς συμφωνία.

Η Ρεάλ στοχεύει να ολοκληρώσει το deal, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 ο ποδοσφαιριστής θα μπορεί να διαπραγματευτεί ελεύθερα με οποιονδήποτε σύλλογο.