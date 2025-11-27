Nέα τροπή με δικαστικές και πολιτικές διαστάσεις προσλαμβάνει η υπόθεση των δυο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της Novartis, οι οποίοι αυτό τον καιρό δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 25 εώς 33 μήνες με αναστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρόεδρό της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδος, αλλά και τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας, που έχουν στη διάθεσή τους οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες Φιλήστορας Δεστεμπασίδης – είχε την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» – και Μαρία Μαραγγέλη – με τον κωδικό «Αικατερίνη Κελέση» – θεωρώντας πως τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική δικαιοσύνη και πως όταν τους δόθηκε το καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρo.

Ήδη η σχετική εντολή δέσμευσης έχει φτάσει στις τράπεζες εντός Ελλάδος, και στις αντίστοιχες Ελβετικές και με βάση αυτή προσωρινά τα περιουσιακά στοιχεία των δύο συγκεκριμένων προσώπων παραμένουν «παγωμένα». Η κίνηση αυτή της Αρχής σηματοδοτεί όμως και νέα ποινική έρευνα για τους δύο κατηγορούμενους καθώς ο κύριος Βουρλιώτης συνέταξε, όπως προβλέπει ο νόμος, πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) σε βάρος των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων με βάση τις καταθέσεις των οποίων είχαν εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis δέκα πολιτικά πρόσωπα.

Παράλληλα, η Αρχή δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία και άλλων 12 φυσικών προσώπων σε λογαριασμούς των οποίων φέρονται να πιστώνονται χρήματα από την «αμοιβή» που έλαβαν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι χωρίς κάποια αιτιολογία, για τους οποίος μάλιστα η Αρχή ζητά να ελεγχθούν με τη σειρά τους από την αρμόδια εισαγγελία για το αδίκημα – επίσης κακούργημα – της συνέργειας σε ξέπλυμα.

Σύμφωνα με νομικές πηγές τόσο η παρέμβαση της Αρχής, όσο και η ποινική προκαταρτικής εξέταση που σηματοδοτεί το πόρισμά της πέραν από τις όποιες δικαστικές εξελίξεις, λόγω της φύσης της υπόθεσης, έχει και έντονο πολιτικό αποτύπωμα.

Ο ασκός του Αιόλου για τους δύο άλλοτε προστατευόμενους μάρτυρες φαίνεται πως άνοιξε μετά την προ μηνών καταδίκη τους από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αφορμή εκείνη την απόφαση η Αρχή ξεκίνησε να ξετυλίγει προς τα πίσω το κουβάρι ερευνώντας αν τα χρήματα που φέρονται να είχαν εισπράξει από την Αμερική σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη, που είχαν προκαλέσει πολιτική θύελλα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η Αρχή εκτίμησε πως οι καταθέσεις τους εντός Ελλάδος και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού είχαν κοινό παρονομαστή το οικονομικό κίνητρο. Έτσι, αναζητήθηκαν στοιχεία και στο επόμενο στάδιο χαρτογραφήθηκε η διαδρομή των χρημάτων , που κατά την Αρχή αποτελεί προϊόν εγκληματικής ενέργειας. Και τι εντοπίστηκε; Ότι τα χρήματα που εισπράχθηκαν μεταφέρονται σε τράπεζα στην Ελβετία. Για τον έναν το ύποπτο ποσό που εντοπίστηκε ανέρχεται σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και για τη δεύτερη σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα από την αποκωδικοποίηση της διαδρομής των χρημάτων εντοπίστηκαν και άλλα 12 πρόσωπα στα οποία μεταφέρονται διάφορα χρηματικά ποσά από 30.000 εώς 500.000 ευρώ χωρίς όμως να προκύπτει η αιτία της κατάθεσης στους λογαριασμούς τους.

Το λόγο από δω και πέρα έχει η δικαιοσύνη, η οποία καλείται να ερευνήσει την υπόθεση με βάση και το «πόρισμα Βουρλιώτη» και αν κριθεί ότι στοιχειοθετείται η περιγραφόμενη αξιόποινη πράξη να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον των εμπλεκομένων προσώπων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως σε μία τέτοια περίπτωση οι ελληνικές δικαστικές αρχές θα πρέπει μέσω δικαστικής συνδρομής να ζητήσουν τη δέσμευση των χρημάτων στην Ελβετία , καθώς επί του παρόντος η ενέργεια αυτή έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Σε περίπτωση πάντως που η δικαιοσύνη καταλήξει σε διαφορετικό αποτέλεσμα και δεν εντόπισε ποινικές ευθύνες τους οι δεσμεύσεις αίρονται και η δικογραφία τίθεται στο αρχείο με βάση τον ποινικό νόμο.