Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της Αστυνομίας, συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Μεσολογγίου ένας αλλοδαπός άνδρας, κατηγορούμενος για εμπορία ανθρώπων, παράνομη κατακράτηση και παραβίαση του Κώδικα Μετανάστευσης. Για τα ίδια αδικήματα βαρύνεται και ένας ακόμη αλλοδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές.

Παράλληλα, ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη καθώς φέρεται να διευκόλυνε την παραμονή αλλοδαπών χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η καταγγελία και η έρευνα

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία στη γραμμή καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν σε αποθήκη στην περιοχή του Μεσολογγίου 44 αλλοδαπούς, οι οποίοι κρύβονταν για να αποφύγουν τον κατηγορούμενο και τους συνεργούς του.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο συλληφθείς μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να μεταβούν στην Ελλάδα από διάφορες χώρες, υποσχόμενος εργασία στη συγκομιδή πορτοκαλιών στη Σκάλα Λακωνίας, διαμονή, καλή αμοιβή και νομιμοποίηση της παραμονής τους στη χώρα.

Κλείδωναν τους εργάτες σε αποθήκη

Με την άφιξή τους στην Ελλάδα, ο κατηγορούμενος και οι συνεργοί του μετέφεραν τους αλλοδαπούς σε αποθήκη ιδιοκτησίας του ημεδαπού συλληφθέντα, όπου τους κρατούσαν κλειδωμένους. Καθημερινά, οι εργάτες μεταφέρονταν με οχήματα σε χωράφια για εργασία και επιστρέφονταν στην αποθήκη.

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των θυμάτων είχαν αφαιρεθεί και παρακρατούνταν, ενώ οι εργάτες ενημερώνονταν ότι όφειλαν στον κατηγορούμενο 1.500 ευρώ ο καθένας για τη μεταφορά τους και την εύρεση εργασίας, υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται για να αποπληρώσουν το ποσό.

Ο δεύτερος αλλοδαπός κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης τριών Ι.Χ.Φ. και Ι.Χ.Ε. οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των αλλοδαπών στα χωράφια

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ και τα τρία οχήματα του δεύτερου κατηγορούμενου κατασχέθηκαν.