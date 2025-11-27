Σε κλίμα συγκίνησης, παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη.

Η οικογένειά του τίμησε τη ζωή, το έργο και την πολυδιάστατη πορεία του εμβληματικού επιχειρηματία και Έλληνα ευεργέτη.

«Ο πατέρας μου πίστευε στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό, δεν υποσχόταν ποτέ όσα δεν μπορούσε να τηρήσει. Έμεινε σταθερός στις αρχές και τις αξίες του. Πιστός στους ανθρώπους του, δίκαιος στις αποφάσεις του», δήλωσε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, πρόεδρος ομίλου Motor Oil.

«Το ανάστημα, το κύρος και η εμβέλεια ενός ισχυρού κρίνεται από τη χείρα που τείνει στους ανίσχυρους. Ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης πίστευε ακόμα ότι η έγνοια για την πατρίδα άρρηκτα δεμένη με το ενδιαφέρον για το διπλανό», είπε ο Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Και ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν την παρακαταθήκη ενός μεγάλου Έλληνα.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού που απέδωσε τιμή στον επίτιμο Υποναύαρχο Βαρδή Βαρδινογιάννη, ενώ η Κρήτη εκφράστηκε μέσα από τις ερμηνείες του Βασίλη Σκουλά του Νεκτάριου Μπούχλη, αλλά και του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.

Στη σεμνή εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και η σύζυγός του Μαρέβα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, πρώην Πρωθυπουργοί διακεκριμένοι επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ο Βαγγέλης Μαρινάκης και προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας που με το έργο και την προσφορά του πέρασε στο πάνθεον των μεγάλων ευεργετών αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.