Στον κόλπο του Ορνού στη Μύκονο έκαναν την εμφάνισή τους δύο τεράστια καλαμάρια, το καθένα βάρους 17 κιλών.

Ένας τολμηρός ντόπιος δεν δίστασε ούτε στιγμή και βούτηξε στη θάλασσα πιάνοντας τα με τα ίδια του τα χέρια.

Τα γιγάντια μαλάκια, μήκους περίπου ενός μέτρου το καθένα, κατέληξαν σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, Λευτέρη Σικινιώτη, θα σερβιριστούν είτε ως καρπάτσιο είτε γεμιστά, με το γέμισμα να χρειάζεται 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι!

Δείτε το βίντεο:

Πηγή βίντεο: Mykonoslive.tv