Για λίγα λεπτά τα χτυπήματα ήταν διαδοχικά, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τους νεαρούς που αντιστέκονταν, με όλη τους τη δύναμη.

Τον πιάνει από τον λαιμό

Αστυνομικός πιάνει από το λαιμό κι απωθεί έναν από τους νεαρούς. Δευτερόλεπτα μετά καταγράφεται το κεφαλοκλείδωμα σε φίλο του και στη συνέχεια η προσπάθεια να ακινητοποιηθεί ακόμα ένας από την παρέα των θερμόαιμων τουριστών.

Να επιβάλλουν την τάξη

Κανείς τους εκείνα τα δευτερόλεπτα δεν άρχισε να τρέχει.

Όλοι τους παρέμειναν και πάλεψαν με τους αστυνομικούς, που ήταν αποφασισμένοι να επιβάλλουν την τάξη.

Παρακολουθούν το ξύλο

Οι ψυχραιμότεροι στέκονται στην είσοδο του φαστφουντάδικου και παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν μπροστά τους. Κάποιοι κάθονται στα τραπέζια τους, με την ελπίδα πως η συμπλοκή δεν θα τους παρασύρει.

Οι τουρίστες είναι αποφασισμένοι να μην παραδοθούν στους αστυνομικούς, που όμως γρήγορα ελέγχουν την κατάσταση.

Μέσα σε αυτή την κατάσταση οι υπάλληλοι προσπαθούν να σηκώσουν τα τραπέζια, τις καρέκλες και τα διακοσμητικά που είχαν πέσει, με ορισμένους να βλέπουν στη συνέχεια τον τρόπο που η κατάσταση ομαλοποιήθηκε.

Με χειροπέδες στα χέρια οι ταραξίες παίρνουν το δρόμο για το Αστυνομικό Τμήμα του νησιού, χωρίς να αντιστέκονται.

Όσα λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Live News

Ο αυτόπτης μάρτυρας της συμπλοκής που τράβηξε το βίντεο, εξηγεί στο Live News τα όσα είδε να εκτυλίσσονται μπροστά τους.

«Πρέπει να ήταν Ιταλοί. Να σηκώνουν καρέκλα από τον αγώνα ενός ανθρώπου να φτιάξει μία επιχείρηση και να τη διαλύει; Εμένα δεν μου φαίνεται σωστό».

Η ένταση όπως λέει «χτύπησε κόκκινο» και οι ζημιές ανάγκασαν τους υπεύθυνους του καταστήματος να ειδοποιήσουν την αστυνομία.

«Αργά το βράδυ συνέβη ένα περιστατικό , σ΄ ένα μαγαζί, στο οποίο με το που περνούσαμε από εκεί άρχισαν δύο παρέες να εκσφεντονίζουν καρέκλες και τραπέζια η μια στην άλλη. ».

Είχαν πιει

Οι νεαροί Ιταλοί τουρίστες άρχισαν να ξεφεύγουν σε ανύποπτο χρόνο. Αιτία όπως φαίνεται ήταν το αλκοόλ που είχαν καταναλώσει νωρίτερα. Οι υπεύθυνοι του φαστφουντάδικου προσπαθούσαν εκείνα τα δευτερόλεπτα να σώσουν ό,τι μπορούσαν έξω από το κατάστημα.

Το βίντεο κάνει από το πρωί το γύρο των social media και συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.