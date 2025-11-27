Η Κακοκαιρία Adel σαρώνει τη χώρα, με το Ιόνιο και τη Νότια Πελοπόννησο να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα. Στη Μεσσηνία καταγράφηκαν ισχυροί άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, ιδιαίτερα στη Φοινικούντα, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Ισχυρές καταιγίδες σημειώνονται σε Μεσσηνία και Λακωνία, ενώ προειδοποιήσεις υπάρχουν και για τη Βόρεια Ελλάδα, όπου πυρήνες καταιγίδων εντοπίζονται ήδη σε Μακεδονία και Θράκη. Οι μετεωρολόγοι ζητούν αυξημένη προσοχή, καθώς τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικότερα και βορειότερα. Οι πυρήνες καταιγίδων παραμένουν ισχυροί, δίνοντας μεγάλες ποσότητες νερού και χαλάζι, ενώ λίγες περιοχές παρουσιάζουν πρόσκαιρη βελτίωση.

Στην Αττική, το πρώτο κύμα έφερε έντονη βροχόπτωση, κυρίως στα Μεσόγεια. Τα δυσκολότερα ωστόσο αναμένονται αύριο, με πιθανότητα πρόσκαιρων ισχυρών φαινομένων το πρωί και το μεσημέρι. Οι Αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις.

Κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια «κρέμονται» στον αέρα

Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε στα Τζουμέρκα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων. Στο τμήμα του Πάνω Μαχαλά, το έδαφος έχει υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε σπίτια «κρέμονται στον αέρα», προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τις τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης δημοσίευσε φωτογραφία που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Μεγάλο τμήμα του εδάφους έχει καταρρεύσει, ενώ η αστάθεια του εδάφους παραμένει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων υποχωρήσεων.

Μιλώντας στον Alpha, ο κ. Καχριμάνης ανέφερε ότι τα Τζουμέρκα αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο πρόβλημα μέχρι στιγμής. Υποδομές έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές και τα συνεργεία της Περιφέρειας εργάζονται αδιάκοπα για τον καθαρισμό δρόμων και τη δημιουργία προσωρινών περασμάτων. Το κόστος αποκατάστασης υπολογίζεται κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ζάκυνθος: Σε επιφυλακή οι Αρχές – Χωρίς σοβαρά προβλήματα

Η κακοκαιρία πλήττει και τη Ζάκυνθο, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε στο Δημαρχείο για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Παρά τις έντονες βροχές, δεν καταγράφηκαν ζημιές, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Ολόκληρος ο μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ δόθηκαν οδηγίες για αυξημένη επιτήρηση σε ρέματα, γεφύρια και αγροτικούς δρόμους.

Κακοκαιρία Adel: Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία σε συναγερμό

Η κακοκαιρία συνεχίζει να «χτυπά» τη δυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές, ενώ οι Αρχές εκδίδουν προειδοποιήσεις μέσω του 112.

Στην Κέρκυρα, οι περιοχές Ποταμός, Αλεπού και Άγιοι Δέκα έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Ρέματα υπερχείλισαν, δρόμοι πλημμύρισαν και συνεργεία πραγματοποιούν αντλήσεις υδάτων. Η Αστυνομία προειδοποιεί για δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Στην Αιτωλοακαρνανία, το Ζευγαράκι Αγρινίου αντιμετωπίζει σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Φερτά υλικά από ρέματα έχουν προκαλέσει ζημιές σε σπίτια και υποδομές, ενώ συνεργεία του Δήμου επιχειρούν για την αποκατάσταση της ροής των υδάτων.

Αμφιλοχία: Υπερχείλισε ρέμα από την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία «Adel» προκάλσε σοβαρές ανησυχίες στην Αμφιλοχία, καθώς το ρέμα Αγγέλω κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού, δημιουργώντας έντονη πίεση προς τον Αμβρακικό κόλπο. Οι συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε απότομη άνοδο της στάθμης του ρέματος, με τεράστιους όγκους νερού να κινούνται με ταχύτητα και να εκβάλλουν με ορμή στον κόλπο.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να συνεχιστεί έως την Παρασκευή, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να επιμένουν στα δυτικά. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα ισχυρές σε Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, κυρίως στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου αναμένονται λίγες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο και γενικά βελτιωμένος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα δυτικά με τοπικές βροχές, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αναμένονται αραιές νεφώσεις. Οι νότιοι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.