Νέα σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εντοπίζοντας δεκάδες οχήματα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από ειδική ανάλυση δεδομένων και στοχευμένους ελέγχους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν συνολικά 161 οχήματα – 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσυκλέτες – τα οποία κυκλοφορούσαν παράνομα, παρότι είχαν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας. Πολλά από αυτά διέθεταν υψηλή εμπορική αξία, γεγονός που καθιστά τις παραβάσεις ακόμη πιο σοβαρές.

Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν οχήματα που έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας ενώ έπρεπε να βρίσκονται εκτός δρόμου, καθώς και περιπτώσεις όπου η δηλωμένη τοποθεσία ακινησίας δεν ταίριαζε με τον τόπο εντοπισμού τους. Επιπλέον, εντοπίστηκαν κομμένα οχήματα που προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά, χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες.

Εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Στον νομό Τρικάλων, οι ελεγκτές διαπίστωσαν σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών την ύπαρξη 102 οχημάτων σε εμπορική χρήση, παρά την υποχρεωτική τους ακινησία. Παράλληλα, βρέθηκαν τρία οχήματα για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη, καταγράφηκαν 11 αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν παράνομα, ενώ στον νομό Ηρακλείου εντοπίστηκαν 38 μοτοσυκλέτες και ένα όχημα σε παρόμοια παράβαση. Στην Αττική, οι έλεγχοι αποκάλυψαν εννέα οχήματα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά παράβαση του καθεστώτος ακινησίας.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ ανά παράβαση, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 1,6 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας.