Δημοφιλή
WSJ: Σε ρυθμούς πολέμου η Λιθουανία – Ασκήσεις παραστρατιωτικών για ενδεχόμενη ρωσική εισβολή
Περισσότεροι από 1.500 παραστρατιωτικοί συμμετείχαν πρόσφατα σε μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις της Λιθουανίας στην Ουτενά, στη βορειοανατολική χώρα, προετοιμαζόμενοι για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης. Η Λιθουανική Ένωση Οπλοφόρων (LRU), μια κρατικά χρηματοδοτούμενη παραστρατιωτική δύναμη που έχει γνωρίσει θεαματική αύξηση μελών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οργάνωσε προσομοιώσεις μάχης, απαγορεύσεις κυκλοφορίας και […]
Το «Plan Β» της ΕΕ για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας – Πώς θα λειτουργήσει το δάνειο «γέφυρα»
Οι ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν ένα σχέδιο B έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα αντιμετωπίσει χρηματοδοτικά προβλήματα στις αρχές του 2026, εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου. Σε προηγούμενη σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες της ΕΕ είχαν προτείνει τη […]
Ρούτε για τις διαρροές του ειρηνευτικού σχεδίου: «H Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο ούτε βέτο για το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ»
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ιδέα αποκλεισμού της Ουκρανίας από τη Συμμαχία, ξεκαθαρίζοντας ότι «η Ρωσία δεν έχει ούτε ψήφο ούτε βέτο» στη διαδικασία, την ώρα που οι διαρροές για το αμερικανορωσικό ειρηνευτικό σχέδιο φέρνουν ξανά στο προσκήνιο όρους που το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι θεωρούν απαράδεκτους. Η Ρωσία δεν […]
Λίβερπουλ: Ένοχος κρίθηκε ο οδηγός που παρέσυρε οπαδούς στην παρέλαση του πρωταθλήματος
Ο Πολ Ντόιλ, ο 54χρονος Βρετανός που τον Μάιο του 2025 έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε οπαδούς της Λίβερπουλ κατά την παρέλαση του πρωταθλήματος, παραδέχτηκε την ενοχή του για τα 31 αδικήματα που τον κατηγορούν. Το περιστατικό είχε προκαλέσει τραυματισμούς σε 130 άτομα, εκ των οποίων οι 50 χρειάστηκαν νοσοκομειακή φροντίδα, ενώ τέσσερις […]
Κόλαση φωτιάς στο Χονγκ Κονγκ – Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι
Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 279 παραμένουν αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστες στη συνοικία Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, όπου βρίσκονται χιλιάδες διαμερίσματα. Σύμφωνα με τις αρχές, 29 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 13 νεκρούς […]