Δύο ένστολοι στρατιωτικοί, που φέρονται να ανήκουν στην Εθνοφρουρά , δέχτηκαν πυροβολισμούς στο κέντρο της Ουάσιγκτον, σε απόσταση μόλις λίγων τετραγώνων από τον Λευκό Οίκο. Την πληροφορία μετέφεραν στο ABC δύο πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε πυρά στο κεφάλι από κοντινή απόσταση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης διέφυγε και μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown, με όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό του να οδηγούνται σε ασφαλή σημεία μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία με ανακοίνωση της στο X αναφέρει: «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία και οι συνεργάτες μας εργάζονται για να ασφαλίσουν τον τόπο».

