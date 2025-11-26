Ένα επιβατικό αεροσκάφος της LOT εξετράπη σήμερα της πορείας του σε διάδρομο τροχοδρόμησης στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, προκαλώντας προσωρινή διακοπή όλων των πτήσεων, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ όλοι οι επιβάτες της πτήσης LO771 αποβιβάστηκαν με ασφάλεια μετά το περιστατικό, όπως ανακοινώθηκε σε ανάρτηση του φορέα στο Facebook.

Ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης θα παραμείνει κλειστός έως τις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις σε προγραμματισμένες πτήσεις.