Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των New York Times, μετά τη δημοσίευση άρθρου που εστίαζε στην ηλικία του και στην ενέργεια που επιδεικνύει στη δημόσια ζωή. Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται τόσο στο περιεχόμενο του άρθρου όσο και στη δημοσιογράφο που το υπέγραψε.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά της δημοσιογράφου των New York Times, Κέιτι Ρότζερς, η οποία υπογράφει το άρθρο που αποτέλεσε αφορμή. Την χαρακτήρισε «ρεπόρτερ τρίτης κατηγορίας» και συνέχισε με σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της, σημειώνοντας ότι είναι «άσχημη, τόσο μέσα όσο και έξω». Η συγκεκριμένη επίθεση ακολουθεί το γνώριμο μοτίβο του Τραμπ να στοχοποιεί δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική προς το πρόσωπό του.

«Οι αποτυχημένοι των New York Times ξαναχτυπούν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, αναφερόμενος στο άρθρο, πριν επικαλεστεί τη νίκη του στις εκλογές του 2024, την οποία χαρακτήρισε «σαρωτική», και να απαριθμήσει μεταξύ άλλων τις επιτυχίες του στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική.

«Για να το πετύχεις αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά και ενέργεια, και δεν έχω δουλέψει ποτέ τόσο σκληρά στη ζωή μου», ανέφερε. «Κι όμως, παρά όλα αυτά, οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί Τρελοί στους New York Times, που σύντομα θα κλείσουν, έγραψαν ένα άρθρο ότι ίσως χάνω την ενέργειά μου, παρά τα γεγονότα που δείχνουν το ακριβώς αντίθετο».

Το άρθρο των Times υποστήριζε ότι ο Τραμπ «και οι άνθρωποί του συνεχίζουν να μιλούν για εκείνον σαν να είναι το “Energizer Bunny” της προεδρικής πολιτικής», παρά την ηλικία του.

«Η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη: Ο κ. Τραμπ, 79 ετών, είναι το γηραιότερο άτομο που έχει εκλεγεί στην προεδρία – και μεγαλώνει», έγραψαν οι Times.

Η εφημερίδα τόνιζε στο άρθρο της ότι ο Τραμπ περνάει λιγότερο χρόνο δημόσια από ό,τι παλαιότερα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του νωρίτερα μέσα στην ημέρα και «μιλάει περισσότερο για τη μεταθανάτια ζωή».

«Ξέρουν ότι αυτό είναι λάθος, όπως σχεδόν κάθε τι που γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων, όλα εσκεμμένα αρνητικά», απάντησε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. «Αυτό το φθηνό “κουρελόχαρτο” είναι πραγματικά “ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ”».

Τέλος, o Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί μακροχρόνια αντιπαράθεση με τους New York Times, έχοντας καταθέσει φέτος αγωγή κατά της εφημερίδας και αρκετών δημοσιογράφων της, με αφορμή ρεπορτάζ που αφορούν την «κατάληψη» Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Η εφημερίδα έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί τη θέση της ενώπιον του δικαστηρίου.