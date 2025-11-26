Ο Γιώργος Σίμος έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού παρά την ήττα με 2-0 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην 5η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Ο προπονητής των ερυθρόλευκων υπογράμμισε πως οι νεαροί παίκτες του πάλεψαν, δημιούργησαν στιγμές και ήταν ανταγωνιστικοί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί σε τέτοιο επίπεδο διοργάνωσης. Παρά την ήττα, η προσπάθεια και η εικόνα των παικτών δείχνουν σημαντικά βήματα προόδου.

Αναλυτικά όσα είπε:

“Ήταν ένας αγώνας πραγματικά υψηλού επιπέδου, ο αντίπαλος είναι ομάδα υψηλού επιπέδου, αλλά θεωρώ ότι η δικιά μας ομάδα ήταν αρκετά ανταγωνιστική σε αυτόν τον αγώνα. Σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος είχε στιγμές για να προηγηθεί, πράγμα που δεν έγινε, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και μέχρι να μπει το γκολ η ομάδα μας θα μπορούσε και να προηγηθεί και να έχουμε κερδίσει τον αγώνα.

Σε αυτά τα παιχνίδια χρειάζεται 95 λεπτά συγκέντρωση, πνευματική και πάνω από όλα τακτική. Για πέντε λεπτά δεν είχαμε τη συγκέντρωση που θα έπρεπε και δυστυχώς χάσαμε τον αγώνα, αλλά έγινε μεγάλη προσπάθεια το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και είμαι ευχαριστημένος γιατί μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ταχύτητες και σε αυτό το επίπεδο.

Εμείς από αύριο δουλειά και για το θεσμό του UEFA Youth League έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα για να πετύχουμε τον πρώτο μας στόχο που είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση, θεωρώ ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση για να ξαναβρούμε τέτοιου είδους αντιπάλους”.