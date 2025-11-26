Το «Γ. Καραϊσκάκης» φοράει τα καλά του και σε λίγη ώρα υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πιο απαιτητικό εντός έδρας παιχνίδι του για την League Phase του Champions League.

Ο Τσάμπι Αλόνσο επέλεξε την εξής ενδεκάδα για τους «μερένγκες»: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένθιο, Καρέρας, Μεντί, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Γκιουλέρ, Εμπαπέ και Βινίσιους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, πολυνίκης του θεσμού, ταξιδεύει στο Φάληρο με στόχο τη νίκη, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να δείξουν ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι σε έναν από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους της φετινής διοργάνωσης.