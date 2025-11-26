Άσχημα ηταν τα μαντάτα για τον Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ στον Άρη.

Οι εξετάσεις του Σουηδού έδειξαν θλάση β’ βαθμού στον δικέφαλο, το οποίο σημαίνει ότι αναμένεται να μείνει εκτός για τον επόμενο 1,5 μήνα περίπου.

Μία ακόμη σημαντική απουσία για τον Μανόλο Χιμένεθ, η οποία έρχεται να προστεθεί δίπλα σε αυτή του Αλφαρέλα που επίσγς; τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το ευχάριστον είναι ότι ο Φαμπιάνο θα είναι πιο έτοιμος για το ματς με την ΑΕΛ Novibet και έτσι έχει μία εξτρά επιλογή ο Χιμένεθ για τα στόπερ.