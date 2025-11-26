Ο Λάκης Λαζόπουλος σηκώνει την αυλαία του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και αυτή την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Η σατιρική εκπομπή του MEGA ανανεώνει το ραντεβού με τους τηλεθεατές, οι οποίοι την αναδεικνύουν σταθερά πρώτη στην τηλεθέαση. Καυστικός σχολιασμός, αιχμηρό χιούμορ και ανεπανάληπτα επιθεωρησιακά σκετς συνδυάζονται σε ένα δίωρο διασκέδασης που έχει κερδίσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ελληνική τηλεόραση.

Αυτή την Τετάρτη, ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχεται επί σκηνής τον Κώστα Τουρνά για μια μοναδική μουσική βραδιά στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Ο γνωστός τραγουδοποιός έρχεται να ερμηνεύσει όσα τραγουδήσαμε νέοι και να ξυπνήσει εποχές που θα ήθελαν να έχουν ζήσει οι σημερινοί νέοι.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» συνεχίζει το επιτόπιο ρεπορτάζ στις λαϊκές αγορές, εκεί που συχνά λέγονται οι πιο μεγάλες αλήθειες και εντοπίζει τα πιο απολαυστικά βίντεο από την τηλεόραση και το διαδίκτυο. Επιπλέον, ο Λάκης Λαζόπουλος φέρνει στο «Τσαντίρι» με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης, όλα τα πρόσωπα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Η σάτιρα έχει και φέτος τηλεοπτική στέγη. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», αυτή την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

