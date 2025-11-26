Κλείνει με διήμερο πληρωμών η τελευταία φάση οικονομικών ενισχύσεων για τον Νοέμβριο, καλύπτοντας συντάξεις, έκτακτα επιδόματα και επιστροφές ενοικίου. Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου θα φτάσουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων, μαζί με την κλήρωση των προπληρωμένων καρτών επιδομάτων και στην οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους. Οι δικαιούχοι φοιτητικής ή κύριας κατοικίας θα δουν μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ. Το διήμερο αυτό προσφέρει ανάσα και πρακτική στήριξη σε χιλιάδες πολίτες, με τα ποσά να φτάνουν απευθείας στους λογαριασμούς και τις κάρτες τους, χωρίς αιτήσεις και γραφειοκρατία.

Συντάξεις Δεκεμβρίου

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2025 για τους μισθωτούς και το Δημόσιο. Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, την ίδια ημέρα θα πληρωθούν όλα τα πρώην Ταμεία Μισθωτών, καθώς και οι συντάξεις του ΝΑΤ, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των λοιπών εντασσόμενων ταμείων. Πρόκειται για την ενιαία ημερομηνία πληρωμής που αφορά το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων.

Πληρώνονται οι μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

-Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

-Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Επίδομα 250 ευρώ

Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 250 ευρώ ξεκίνησε, όμως όχι για όλους. Χιλιάδες πολίτες περίμεναν να δουν το ποσό στον λογαριασμό τους, αλλά έμειναν προσωρινά εκτός. Έτσι, ενώ οι περισσότεροι συνταξιούχοι πήραν ήδη το βοήθημα μέσω ΕΦΚΑ, περίπου 285.000 δικαιούχοι που εξυπηρετούνται από τον ΟΠΕΚΑ θα χρειαστεί να περιμένουν μία ημέρα ακόμη, καθώς η καταβολή για αυτούς προγραμματίστηκε για την Πέμπτη το απόγευμα.

Μιλώντας στην εκπομπή του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» στο Meganews, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, εξήγησε ότι οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ, επιδοματούχοι και ανασφάλιστοι υπερήλικες, θα πληρωθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Στην πράξη, όμως, τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης, για όσους χρησιμοποιούν κάρτα και μπορούν να κάνουν ανάληψη από ΑΤΜ, ενώ στα γκισέ των τραπεζών θα είναι διαθέσιμα το πρωί της Παρασκευής.

Την ίδια ανακοίνωση για την νέα ημερομηνία (27/11) που θα πληρωθούν όσοι δεν έλαβαν χρήματα την Δευτέρα (24/11) έκανε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι η στήριξη αυτή απευθύνεται στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ανθρώπους που συχνά δεν έχουν κανένα άλλο δίχτυ προστασίας.

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων

Την Πέμπτη (27/11) θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη δημόσια κλήρωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η οποία θα αναδείξει 8.500 δικαιούχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων. Κάθε ένας από τους τυχερούς θα λάβει από 1.000 ευρώ, με το ποσό να πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με την κάρτα του έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Για να συμμετέχουν στην κλήρωση, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές με την προπληρωμένη κάρτα τους. Κάθε συναλλαγή δίνει και λαχνούς, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιλογής στην κλήρωση. Όσο μεγαλύτερη χρήση της κάρτας, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες.

Όπως είπε και η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, στόχος είναι να κινητοποιήσουμε τους δικαιούχους να χρησιμοποιούν πάνω από το υποχρεωτικό 50% του ποσού με την κάρτα τους, ώστε να συλλέγουν λαχνούς για τα 1.000 ευρώ.

Η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί στην ΑΑΔΕ, με πλήρη διαφάνεια και τη συμμετοχή ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα. Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντικό επίσης είναι πως όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, μπορεί να ζητήσει εξαίρεση έως τις 25 Νοεμβρίου με email στη διεύθυνση prepaid@minscfa.gov.gr

, στέλνοντας βασικά προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ταυτότητα κ.λπ.).

Η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τη χρήση των προπληρωμένων καρτών, προωθεί τη διαφάνεια στις κοινωνικές παροχές και δίνει ένα επιπλέον οικονομικό όφελος σε χιλιάδες πολίτες που κάνουν χρήση της κάρτας τους στην αγορά.

Με απλά λόγια, όσοι δικαιούχοι συνεχίσουν να πραγματοποιούν αγορές με την κάρτα τους μέχρι την κλήρωση της Πέμπτης, αυξάνουν τις πιθανότητες να είναι ανάμεσα στους 8.500 που θα λάβουν τα 1.000 ευρώ.

Επιστροφή ενοικίου

Αντίστροφη μέτρηση για 1 εκατομμύριο μισθωτές που θα δουν έως 800 ευρώ επιστροφή ενοικίου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία αίτηση, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των μισθωτηρίων που έχουν ήδη υποβληθεί στην ΑΑΔΕ.

Διαβάστε παρακάτω πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από αυτή την ενίσχυση και ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε:

Έως 800 ευρώ για κύρια κατοικία. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Έως 800 ευρώ για φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Το ποσό της επιστροφής είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη λήψη της ενίσχυσης, ανάλογα με το είδος της κατοικίας (κύρια ή φοιτητική), είναι τα εξής:

για μίσθωση κύριας κατοικίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα):

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή Μέλη Συμφώνου Συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές Οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Περιουσιακά κριτήρια: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (με βάση τα στοιχεία ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής της ενίσχυσης) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

120.000 ευρώ για τους άγαμους.

120.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο.

Για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας:

Εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, ανεξάρτητα από το αν η φοιτητική κατοικία δηλώνεται στη φορολογική δήλωση των γονέων ή ως κύρια κατοικία στη φορολογική δήλωση του ίδιου του φοιτητή.

Η καταβολή της ενίσχυσης (επιστροφής ενοικίου) θα γίνει με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης και συγκεκριμένα λόγω:

εσφαλμένης εφαρμογής περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία,

μη καταβολής της ενίσχυσης για το σύνολο των φοιτητικών κατοικιών μιας οικογένειας και

καταβολής μεγαλύτερου ποσού, εφόσον το ποσό αυτό έχει περιληφθεί στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή, και προκύπτει από τα συμβατικώς συμφωνηθέντα, οι δικαιούχοι μισθωτές μπορούν να υποβάλουν έως τις 31/12/2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών, αποδεικτικά τραπέζης για την καταβολή του μισθώματος) στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ για την παραλαβή της φορολογικής τους δήλωσης, προκειμένου να γίνει η καταβολή της ενίσχυσης σε επόμενο χρόνο.

ΟΠΕΚΑ: Αναλυτικός οδηγός για 18 επιδόματα

Στο τέλος του Νοεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, με τους δικαιούχους να βλέπουν τα ποσά να πιστώνονται κανονικά στους λογαριασμούς τους. Όπως κάθε μήνα, ο οργανισμός ακολουθεί τον σταθερό προγραμματισμό του, δίνοντας μία μικρή «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά λίγο πριν κλείσει ο Νοέμβριος.

Η τελευταία εργάσιμη ημέρα για τον μήνα αυτό είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία και καταβάλλονται επίσημα τα επιδόματα. Ωστόσο, όπως συνηθίζεται, η εντολή πληρωμής δίνεται μία ημέρα νωρίτερα, προκειμένου να είναι εγκαίρως διαθέσιμα τα χρήματα. Έτσι, οι περισσότεροι δικαιούχοι θα δουν τις πιστώσεις από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί ότι τα ποσά θα εμφανιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Τα 18 επιδόματα

Συνολικά, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει 18 επιδόματα στο τέλος του Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, διαμορφώνονται ως εξής: