Η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 250 ευρώ ξεκίνησε, όμως όχι για όλους. Χιλιάδες πολίτες περίμεναν να δουν το ποσό στον λογαριασμό τους, αλλά έμειναν προσωρινά εκτός.

Έτσι, ενώ οι περισσότεροι συνταξιούχοι πήραν ήδη το βοήθημα μέσω ΕΦΚΑ, περίπου 285.000 δικαιούχοι που εξυπηρετούνται από τον ΟΠΕΚΑ θα χρειαστεί να περιμένουν μία ημέρα ακόμη, καθώς η καταβολή για αυτούς προγραμματίστηκε για την Πέμπτη το απόγευμα.

Μιλώντας στην εκπομπή του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» στο Meganews, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, εξήγησε ότι οι δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ, επιδοματούχοι και ανασφάλιστοι υπερήλικες, θα πληρωθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Στην πράξη, όμως, τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης, για όσους χρησιμοποιούν κάρτα και μπορούν να κάνουν ανάληψη από ΑΤΜ, ενώ στα γκισέ των τραπεζών θα είναι διαθέσιμα το πρωί της Παρασκευής.