Ο ενθουσιασμός του κόσμου αποτυπώνεται ήδη στα εκδοτήρια, καθώς τα εισιτήρια εξαφανίζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, την ώρα που ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται με αποφασιστικότητα για έναν «τελικό» απέναντι στη Μπραν.

Με σημαντικές επιστροφές στο αγωνιστικό πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου και με την εξέδρα να γεμίζει χιλιάδες φωνές, όλα δείχνουν πως η Πέμπτη μπορεί να εξελιχθεί σε άλλη μία βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη του Δικεφάλου.

Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για το καθοριστικό παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Μπραν, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, και η κινητικότητα του κόσμου στις εξέδρες επιβεβαιώνει πως η Τούμπα ετοιμάζεται για άλλη μία μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το 3-0 επί της Κηφισιάς και με σημαντικές επιστροφές στο αγωνιστικό πλάνο, χρειάζεται την ώθηση του κόσμου για ένα ακόμη βήμα προς την πρόκριση.

Μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη διάθεσης των εισιτηρίων, οι θέσεις στις εξέδρες… εξαφανίζονται με ταχύτητα, δείχνοντας πόσο έντονα αντιλαμβάνεται ο λαός του ΠΑΟΚ τη σημασία της αναμέτρησης. Αυτή την ώρα έχουν απομείνει διαθέσιμος τριψήφιος αριθμός εισιτηρίων στις θύρες 5-6 (σχεδόν απο 300 και στις δυο θύρες), όπως και στις θύρες 2-3, ενώ δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια στις θύρες 4 και 7.

Η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω μέχρι την σέντρα με τον οργανισμό του ΠΑΟΚ να προετοιμάζεται για μια Τούμπα που θα θυμίζει τις μεγάλες ευρωπαϊκές της βραδιές: θόρυβο, παλμό, ενέργεια και πίεση στον αντίπαλο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωρίζει ότι οι λεπτομέρειες θα κρίνουν τη μάχη με τη νεανική και γρήγορη Μπραν, όμως ξεκάθαρο πλεονέκτημα παραμένει πάντα ο ίδιος ο κόσμος. Η παρουσία του στις εξέδρες δημιουργεί περιβάλλον υψηλής έντασης, επιβάλλει ρυθμό και λειτουργεί ως μόνιμη υπενθύμιση πως ο ΠΑΟΚ δεν παίζει ποτέ μόνος του στα ευρωπαϊκά βράδια.

Με την ομάδα να «γεμίζει» αγωνιστικά και την κερκίδα να γεμίζει αριθμητικά, όλοι στον Δικέφαλο περιμένουν μια νύχτα που θα συνδυάσει πάθος, ποδόσφαιρο και ουσία. Όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Κοντά στην ομάδα, όπως μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ ξέρει.