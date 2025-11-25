Δημοφιλή
ΠΑΟΚ: Με επιστροφές και αυτοπεποίθηση για την ευρωπαϊκή πρόκριση
Με το βλέμμα στραμμένο σε μια από τις πιο κρίσιμες ευρωπαϊκές βραδιές της σεζόν, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχτεί την επικίνδυνη και νεανική Μπραν στην Τούμπα, γνωρίζοντας πως η νίκη μπορεί να ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.
Όσκαρ Γκαρθία: «Η κουλτούρα του Ολυμπιακού είναι η νίκη – Μόνο αυτή έχει αξία»
Ο Όσκαρ Γκαρθία, που πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού το 2018, σχολίασε στην As την επικείμενη αναμέτρηση της πρώην ομάδας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Ο Ισπανός τεχνικός είχε αναλάβει τους Πειραιώτες τον Ιανουάριο του 2018, καθοδηγώντας τους σε 13 αγώνες, με απολογισμό έξι νικών, πέντε ισοπαλιών και δύο ηττών. […]
Ο Χιμένεθ σε ένα… τεντωμένο σχοινί
Το βαρύ κλίμα για τον Ανδαλουσιανό, που δεν εκπορεύεται μόνο από...ένα κασκόλ
Κατρακύλα για τη Σεβίλλη – Τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία παιχνίδια της La Liga για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα
Η Σεβίλλη εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη αγωνιστική καμπή, καθώς δεν κατάφερε ούτε απέναντι στην Εσπανιόλ να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Παρά τη μεγάλη νίκη με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα στις 5 Οκτωβρίου – αποτέλεσμα που την είχε ανεβάσει τότε στην 6η θέση – το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα έχει υποχωρήσει στην 11η θέση της […]