Παρότι η Παρί προηγήθηκε νωρίς νωρίς με 15 πόντους, το παιχνίδι στο Ντουμπάι έγινε ντέρμπι και κρίθηκε στο σουτ. Ο Ιφί είχε την ευκαιρία να βάλει μπροστά την Παρί στα τελευταία δευτερόλεπτα, με το σκορ στο 88-86, αλλά το τρίποντό του ήταν άστοχο και έτσι η Dubai BC έφτασε στη νίκη με 90-89, σε ένα ματς με τρελές διακυμάνσεις σε όλη τη διάρκεια της.

Πρώτος σκόρερ ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ για την Dubai με 24, ενώ ο Πετρούσεφ ακολούθησε με 19. Για την Παρί στους 22 σταμάτησε ο Γουίλις, από 13 είχαν οι Ρόμπινσον και Ιφί, ενώ ο Λαμάρ Στίβενς έκανε το ντεμπούτο του στην EuroLeague σκοράροντας 9 πόντους με 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 17-32, 46-45, 59-66, 90-89