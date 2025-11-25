Η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να διαχειριστεί και νέο αγωνιστικό πρόβλημα πριν από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μετά την απουσία του Τιμπό Κουρτουά λόγω γαστρεντερίτιδας, αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Ντιν Χάουσεν.

Ο 20χρονος Ισπανός στόπερ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση των Μαδριλένων πριν την αναχώρηση για την Αθήνα, γεγονός που αυξάνει τον πονοκέφαλο για τον προπονητή της ομάδας, Τσάμπι Αλόνσο, ενόψει ενός κρίσιμου αγώνα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.