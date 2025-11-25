Το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ στην Σουηδία ανακοίνωσε ότι μια ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής την Σερένα Σαμπατίνι, Αναπληρώτρια Καθηγήτριας Αρχαιολογίας του προαναφερόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ανέλυσε ένα ιδιαίτερο πλίνθωμα, που συνδέεται με τις μεταφορές και το εμπόριο.

Αρχικά, το μέγεθος και το σχήμα του συγκεκριμένου πλινθώματος, με το στρυγγυλεμένο κάτω μέρος, που εντοπίστηκε το 2022 στο χωριό Σάρνταλ, στην Σουηδία, στην νοτιοδυτική ακτογραμμή της χώρας, υποδείκνυαν στους επιστήμονες ότι είναι από την Εποχή του Χαλκού. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποκάλυψαν ένα κράμα χαλκού, ψευδαργύρου, κασσίτερου και μολύβδου, που συναντάται στην Εποχή του Σιδήρου.

Σχολιάζοντας την όλη διαδικασία, η Σερένα Σαμπατίνι τόνισε: «Μέσα σε κλίμα συνεργασίας, καταφέραμε να δουλέψουμε μαζί με Πολωνούς ακαδημαϊκούς, οι οποίοι μελετούσαν ευρήματα της Εποχής του Σιδήρου, των οποίων η σύσταση έχει ομοιότητες με το πλίνθωμά μας», προσθέτοντας ότι αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τα εμπορικά δίκτυα στην περιοχή της Βαλτικής πριν από την Εποχή του Σιδήρου των Ρωμαίων. Τέλος, η ίδια επισημαίνει: «Η δικτύωση και η διεθνής συνεργασία είναι επίσης σημαντικές για την αποκάλυψη μοτίβων και δεδομένων, που θα παρέμεναν άγνωστα αν κάποιος εξετάσει αποκλειστικά το τοπικό πλαίσιο. Αυτό το έργο δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της ανταλλαγής δεδομένων. Χωρίς την επιτυχημένη συνεργασία με τους Πολωνούς συναδέλφους μας, δεν θα είχαμε ποτέ επιτύχει τόσο αξιοσημείωτα αποτελέσματα!».

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος

Πηγές: Archaeology Magazine, SciTechDaily