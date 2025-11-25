Οι αρχές στη Θεσσαλονίκη ταυτοποίησαν έναν 29χρονο ως υπεύθυνο για τον ξυλοδαρμό ενός βοηθού διαιτητή, μετά την ολοκλήρωση ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού αγώνα τη περασμένη Κυριακή στη Σουρωτή. Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού.

Ο 30χρονος βοηθός διαιτητή κατήγγειλε ότι την ώρα που κατευθυνόταν προς το αυτοκίνητό του δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με τον ίδιο, δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο και χρειάστηκε μεταφορά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό του δεύτερου δράστη, ενώ ο 29χρονος δεν εντοπίστηκε στα όρια του αυτοφώρου, με τη δικογραφία να υποβάλλεται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.