Η Premier League δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μόλις στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Ολντ Τράφορντ», ο Ιντρίσα Γκέιγ έχασε την ψυχραιμία του απέναντι στον συμπαίκτη του, Μάικλ Κιν, και του έδωσε σφαλιάρα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί άμεσα. Ο Σενεγαλέζος μέσος φάνηκε εξοργισμένος από μια αμυντική προσπάθεια του στόπερ της Έβερτον, με τη διαμάχη να κλιμακώνεται σε σημείο που χρειάστηκε η παρέμβαση του τερματοφύλακα Πίκφορντ για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Gueye received a red card and was sent off after a heated argument with Keane: HIS OWN TEAMMATE 🤯 pic.twitter.com/3Y7gCwkDRT — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2025

Η βίαιη αυτή συμπεριφορά έφερε άμεση αντίδραση από τον διαιτητή, με τον Γκέιγ να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα πλήρη αίτια της έκρηξής του. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους φιλάθλους και προσθέτει ένα ακόμη απρόσμενο επεισόδιο σε μια σεζόν γεμάτη εντάσεις για την Έβερτον.