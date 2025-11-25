Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι, σηματοδοτώντας τον τέταρτο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης. Παρά την πρόσφατη θετική δυναμική, οι συνολικοί όγκοι παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 16,4% από την αρχή του έτους, ωστόσο εξακολουθεί να είναι κάτω από τον ρυθμό που απαιτείται σε αυτό το στάδιο της μετάβασης. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να συνεχίζουν να κερδίζουν δυναμική, ανακοίνωσε o Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 16,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 13,2% τον Οκτώβριο του 2024 από την αρχή του έτους. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 34,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 36,6%, από 46,3% την ίδια περίοδο το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.473.447 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 16,4% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν άνοδο: Γερμανία (+39,4%), Βέλγιο (+10,6%), Ολλανδία (+6,6%) και Γαλλία (+5,3%).

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2025 για την περίοδο από την έναρξη ισχύος έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 3.109.362 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Ισπανία (+27,1%), Γαλλία (+26,3%), Γερμανία (+10,3%) και Ιταλία (+8,9%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,6% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 819.201 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+109,6%), η Ιταλία (+76,5%) και η Γερμανία (+63,4%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,1% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 7% πέρυσι.

Η ετήσια διακύμανση τον Οκτώβριο του 2025 έδειξε αύξηση 38,6% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 9,4% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα υβριδικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in κατέγραψαν αύξηση 43,2%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,3%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 32,3%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-22,5%), την Ιταλία (-16,9%) και την Ισπανία (-13,7%).

Με 2.459.151 νέα αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 27,4% από 34% την ίδια περίοδο πέρυσι. Ομοίως, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 24,5%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 9,2% για τον Οκτώβριο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Οκτωβρίου 2025 έδειξε μείωση 14,3% για τη βενζίνη και 21,9% για το ντίζελ.