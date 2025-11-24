Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Κολωνίας/Βόννης, όπου δύο Ρουμάνοι επιβάτες επιχείρησαν μια «απόδραση» βγαλμένη από ταινία δράσης. Αφού έχασαν την πτήση τους της Wizz Air με προορισμό το Βουκουρέστι, έσπασαν μια έξοδο κινδύνου και όρμησαν στον χώρο κίνησης των αεροσκαφών, προσπαθώντας να προλάβουν το Airbus A321 που ήδη τροχοδρομούσε προς τον διάδρομο απογείωσης.

Βιντεοληπτικό υλικό ασφαλείας τους δείχνει να τρέχουν απεγνωσμένα πίσω από το αεροπλάνο, κουνώντας τα χέρια τους, την ώρα που οι κινητήρες του λειτουργούσαν και οι προειδοποιητικοί φάροι ήταν αναμμένοι. Το προσωπικό του αεροδρομίου επενέβη άμεσα, συνέλαβε τους δυο άνδρες και τους παρέδωσε στην αστυνομία.

Two late passengers frantically tried to catch their flight by breaking security barriers and running across tarmac at Cologne/Bonn Airport on Friday. The Wizz Air flight, bound for Bucharest, Romania, had just pushed back from the gate when the incident occurred. The two men… pic.twitter.com/M98FdZDY7t — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 24, 2025

Τώρα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διατάραξη τάξης και πιθανές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας — αδικήματα που μπορεί να τους κοστίσουν πολύ ακριβά.

Ήρωες της ημέρας; Μάλλον υποψήφιοι για ισόβια απαγόρευση εισόδου σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό αεροδρόμιο.