Άνοιξε σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2025, στη Γενεύη η Τέταρτη Συνάντηση των Μερών (MOP4) του Πρωτοκόλλου για την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Καπνικών Προϊόντων – του πρώτου πρωτοκόλλου που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης-Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού (WHO FCTC).

Το Πρωτόκολλο αποτελεί διεθνή συνθήκη με στόχο την εξάλειψη όλων των μορφών παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων, μέσα από ένα σύνολο μέτρων που λαμβάνονται με συνεργασία μεταξύ των χωρών. Το θέμα της MOP4 είναι «Ενωμένοι για τη Δικαιοσύνη, ενάντια στο Παράνομο Εμπόριο Καπνού».

11% της παγκόσμιας αγοράς

Υπολογίζεται ότι το παράνομο εμπόριο αντιστοιχεί περίπου στο 11% της παγκόσμιας αγοράς καπνού. Η εξάλειψή του θα μπορούσε να αυξήσει τα παγκόσμια φορολογικά έσοδα κατά περίπου 47,4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Όπως δήλωσε ο Andrew Black, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Γραμματείας του WHO FCTC: «Το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων υπονομεύει την δημόσια υγεία, τροφοδοτεί το οργανωμένο έγκλημα και στερεί από τις κυβερνήσεις πολύτιμα έσοδα».

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε υψηλού επιπέδου συνεδρία με τη συμμετοχή εκπροσώπων της INTERPOL και εισαγγελέων από τη Γκαμπόν και τη Λετονία, με θέμα «Δικαιοσύνη και Δίωξη: Ενίσχυση της Νομικής Δράσης για την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Καπνού». Παράλληλα, παρουσιάστηκε έκθεση για την παγκόσμια πρόοδο στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου.

Κατά τη διάρκεια της MOP4 θα συζητηθούν, επίσης, ζητήματα όπως η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας, η κινητοποίηση οικονομικών πόρων για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου, η αδειοδότηση και ο έλεγχος της αλυσίδας εφοδιασμού των καπνικών προϊόντων.

«Η δέσμευσή μας είναι ενωμένη: δικαιοσύνη και κοινή δράση ενάντια στο παράνομο εμπόριο καπνού», τόνισε ο Andrew Black, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Γραμματείας του WHO FCTC.

Η συνάντηση διοργανώνεται από τις 24 έως τις 26 Νοεμβρίου 2025 στα κεντρικά γραφεία του ΠΟΥ στη Γενεύη, με τη συμμετοχή 71 κρατών-μερών που έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο, το οποίο αποτελεί ένα παγκόσμιο εργαλείο για την αντιμετώπιση ενός παγκόσμιου προβλήματος.