Έκρηξη του ηφαιστείου Hayli Gubbi σημειώθηκε τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου στη βορειοανατολική Αιθιοπία, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη δραστηριότητα του συγκεκριμένου ηφαιστείου. Το Hayli Gubbi, ένα από τα λιγότερο γνωστά ηφαίστεια της οροσειράς Erta Ale, «ξύπνησε» βίαια, χωρίς να υπάρχει προηγούμενο ιστορικό εκρήξεων.

Η έκρηξη άρχισε γύρω στις 08:30 τοπική ώρα και θεωρείται η πρώτη ενεργοποίηση του ηφαιστείου εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η κορυφή του βρίσκεται στη δυσπρόσιτη περιοχή Danakil, όπου το φαινόμενο επιβεβαιώθηκε αρχικά μέσω δορυφορικών δεδομένων.

Αναλυτές που παρακολουθούν το φαινόμενο ανέφεραν έναν εντυπωσιακό πίδακα τέφρας, ο οποίος εκτιμάται ότι έφτασε σε ύψος 13 έως 15 χιλιομέτρων. Το νέφος μετακινείται ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας τμήματα της νοτιοδυτικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων της Υεμένης και του Ομάν.

Ο ηφαιστειολόγος καθηγητής Σάιμον Κάρν επιβεβαίωσε την έκρηξη μέσω δορυφορικών εικόνων, κάνοντας λόγο για μεγάλη εκπομπή διοξειδίου του θείου (SO₂). Το συγκεκριμένο αέριο αποτελεί βασικό δείκτη εκρηκτικής δραστηριότητας, καθώς απελευθερώνεται όταν το μάγμα πλησιάζει την επιφάνεια ή εκρήγνυται.

Αυξημένα επίπεδα SO₂ αποτελούν ένδειξη επικείμενης ισχυρής έκρηξης και μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ηφαιστειακής ομίχλης, επηρεάζοντας την ατμόσφαιρα και την ορατότητα σε μεγάλες αποστάσεις.

Another video of the Ethiopian volcano erupting after thousands of years. Ethiopia’s Hayli Gubbi volcano has shown its first signs of activity in thousands of years. A plume of smoke rose from the long-dormant volcano, drawing crowds eager to witness the rare sight. pic.twitter.com/kDTHIOZRfi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2025

Παρακολούθηση από διεθνείς αρχές

Το Κέντρο Συμβουλών για Ηφαιστειακή Τέφρα της Τουλούζης (VAAC) έχει εκδώσει οδηγίες προς την αεροπορία, παρακολουθώντας τη διασπορά της τέφρας στις γύρω περιοχές. Οι αρχές της Αιθιοπίας, αν και δεν έχουν αναφέρει άμεσες επιπτώσεις, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη μέσω δορυφόρων.

Ένα «σιωπηλό» ηφαίστειο που αφυπνίστηκε

Το Hayli Gubbi είναι ασπιδοειδές ηφαίστειο στην περιοχή Afar και το νοτιότερο της οροσειράς Erta Ale. Παρότι βρίσκεται σε εξαιρετικά ενεργή ηφαιστειακή ζώνη, παρέμενε «σιωπηλό» για χιλιετίες. Γεωλογικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν είχε εκραγεί καθόλου τα τελευταία 10.000 χρόνια, γεγονός που καθιστά τη σημερινή δραστηριότητα ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική κοινότητα.

Η απομονωμένη και αφιλόξενη περιοχή Danakil, μία από τις πιο θερμές και δυσπρόσιτες περιοχές της Γης, δυσχεραίνει τις επίγειες παρατηρήσεις. Ωστόσο, οι δορυφορικές μετρήσεις παρέχουν κρίσιμα δεδομένα για την κατανόηση της αφύπνισης του ηφαιστείου και των πιθανών συνεπειών του.